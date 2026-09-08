Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Lukrative Linde-Investition?
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08.09.2026 10:03:40
S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Linde-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Linde-Aktie an diesem Tag 386,81 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,585 Linde-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Linde-Aktie auf 477,57 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 234,64 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 23,46 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Linde bezifferte sich zuletzt auf 219,98 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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