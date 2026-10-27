Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Linde-Anlage unter der Lupe
|
27.10.2026 10:03:29
S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 27.10.2025 wurde die Linde-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Linde-Papier bei 444,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,481 Linde-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Linde-Aktie auf 507,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 410,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,10 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Linde zuletzt 233,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Linde plc
|
10:03
|S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
26.10.26
|EQS-News: Linde Declares Dividend in Fourth Quarter 2026 (EQS Group)
|
21.10.26
|EQS-News: Linde Expands Supply of Industrial Gases to Tata Steel in India (EQS Group)
|
14.10.26
|Erste Schätzungen: Linde veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
06.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
05.10.26
|EQS-News: Linde Announces Third Quarter 2026 Earnings and Conference Call Schedule (EQS Group)
|
01.10.26
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Linde plc
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|20.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|05.10.26
|Linde Buy
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Linde Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Linde Buy
|UBS AG
|06.08.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.05.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|26.03.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|09.02.26
|Linde Halten
|DZ BANK
|06.02.26
|Linde Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Linde plc
|454,80
|0,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegt sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.