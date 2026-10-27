S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Linde-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Linde-Einstiegs gewesen.

Am 27.10.2025 wurde die Linde-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Linde-Papier bei 444,82 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,481 Linde-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Linde-Aktie auf 507,56 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 410,46 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 14,10 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Linde zuletzt 233,85 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at