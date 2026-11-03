S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Linde eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Linde-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Linde-Papiers betrug an diesem Tag 392,51 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,255 Linde-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Linde-Aktie auf 519,72 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 132,41 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 32,41 Prozent vermehrt.

Linde war somit zuletzt am Markt 235,97 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at