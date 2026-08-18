S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Linde-Aktie gebracht.

Die Linde-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Linde-Papier an diesem Tag bei 309,91 USD. Bei einem Linde-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,227 Linde-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 530,54 USD, da sich der Wert eines Linde-Anteils am 17.08.2026 auf 474,33 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +53,05 Prozent.

Der Börsenwert von Linde belief sich zuletzt auf 222,53 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at