Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
|Frühe Investition
|
18.08.2026 10:03:34
S&P 500-Papier Linde-Aktie: So viel hätte eine Investition in Linde von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Linde-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Linde-Papier an diesem Tag bei 309,91 USD. Bei einem Linde-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,227 Linde-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 530,54 USD, da sich der Wert eines Linde-Anteils am 17.08.2026 auf 474,33 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +53,05 Prozent.
Der Börsenwert von Linde belief sich zuletzt auf 222,53 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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