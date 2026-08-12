S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Live Nation Entertainment-Aktie Investoren gebracht.

Vor 10 Jahren wurden Live Nation Entertainment-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Live Nation Entertainment-Aktie bei 26,45 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 37,807 Live Nation Entertainment-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.08.2026 gerechnet (183,33 USD), wäre die Investition nun 6 931,19 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 593,12 Prozent gesteigert.

Live Nation Entertainment markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 43,57 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at