Live Nation Entertainment Aktie
WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Live Nation Entertainment-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Live Nation Entertainment-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Live Nation Entertainment-Aktie letztlich bei 89,60 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Live Nation Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 1,116 Live Nation Entertainment-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Live Nation Entertainment-Papiere wären am 17.11.2026 196,76 USD wert, da der Schlussstand 176,30 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 196,76 USD entspricht einer Performance von +96,76 Prozent.
Alle Live Nation Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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