Wer vor Jahren in Live Nation Entertainment-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit der Live Nation Entertainment-Aktie statt. Am Handelstag zuvor stand die Live Nation Entertainment-Aktie letztlich bei 89,60 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Live Nation Entertainment-Aktie investiert, befänden sich nun 1,116 Live Nation Entertainment-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Live Nation Entertainment-Papiere wären am 17.11.2026 196,76 USD wert, da der Schlussstand 176,30 USD betrug. Die Steigerung von 100 USD zu 196,76 USD entspricht einer Performance von +96,76 Prozent.

Alle Live Nation Entertainment-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 41,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at