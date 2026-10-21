Live Nation Entertainment Aktie

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WKN DE: A0H0VZ / ISIN: US5380341090

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Profitabler Live Nation Entertainment-Einstieg? 21.10.2026 16:03:39

S&P 500-Papier Live Nation Entertainment-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Live Nation Entertainment-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Live Nation Entertainment-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.10.2023 wurden Live Nation Entertainment-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 79,95 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 125,078 Live Nation Entertainment-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Live Nation Entertainment-Papiers auf 174,79 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 862,41 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 118,62 Prozent.

Insgesamt war Live Nation Entertainment zuletzt 40,28 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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