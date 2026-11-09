Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Lockheed Martin-Investment im Blick
|
09.11.2026 16:03:45
S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 10 Jahren eingefahren
Die Lockheed Martin-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 253,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Lockheed Martin-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,454 Lockheed Martin-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lockheed Martin-Papiers auf 567,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 373,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 123,74 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Lockheed Martin zuletzt 131,31 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp.
|523,20
|3,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX legen zu -- US-Börsen mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt zieht zum Wochenstart an, während der deutsche Leitindex ebenfalls steigt. Die US-Börsen legen kräftig zu. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.