S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 10 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Lockheed Martin-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Die Lockheed Martin-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 253,46 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Lockheed Martin-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39,454 Lockheed Martin-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Lockheed Martin-Papiers auf 567,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 373,55 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 123,74 Prozent gesteigert.

Insgesamt war Lockheed Martin zuletzt 131,31 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at