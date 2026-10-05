Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Lockheed Martin-Anlage
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05.10.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lockheed Martin von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Lockheed Martin-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Lockheed Martin-Papier an diesem Tag bei 347,75 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lockheed Martin-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,288 Lockheed Martin-Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.10.2026 145,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 505,41 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 145,34 USD, was einer positiven Performance von 45,34 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Lockheed Martin belief sich zuletzt auf 116,76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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