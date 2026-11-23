Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Rentable Lockheed Martin-Anlage?
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lockheed Martin von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lockheed Martin-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Lockheed Martin-Papier an diesem Tag 450,40 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lockheed Martin-Aktie investierten, hätten nun 2,220 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Lockheed Martin-Aktien wären am 20.11.2026 1 255,55 USD wert, da der Schlussstand 565,50 USD betrug. Damit wäre die Investition um 25,56 Prozent gestiegen.
Lockheed Martin markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 129,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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