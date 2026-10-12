Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Profitable Lockheed Martin-Anlage?
|
12.10.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lockheed Martin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurde die Lockheed Martin-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Lockheed Martin-Aktie an diesem Tag bei 232,10 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Lockheed Martin-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,308 Lockheed Martin-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 195,56 USD, da sich der Wert eines Lockheed Martin-Anteils am 09.10.2026 auf 509,59 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 119,56 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Lockheed Martin belief sich zuletzt auf 117,27 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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