S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lockheed Martin-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lockheed Martin-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Lockheed Martin-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lockheed Martin-Anteile 495,15 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,196 Lockheed Martin-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 552,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 149,95 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,50 Prozent.

Alle Lockheed Martin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 127,41 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at