Lockheed Martin Aktie
WKN: 894648 / ISIN: US5398301094
|Frühe Investition
|
19.10.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lockheed Martin-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Lockheed Martin-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lockheed Martin-Anteile 495,15 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,196 Lockheed Martin-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 16.10.2026 auf 552,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 149,95 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +11,50 Prozent.
Alle Lockheed Martin-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 127,41 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lockheed Martin Corp.
Analysen zu Lockheed Martin Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lockheed Martin Corp.
|491,40
|-0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX rutscht zum Wochenstart ab -- DAX beendet Handel ebenfalls schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten. Schwach präsentierte sich auch der deutsche Aktienmarkt. An der Wall Street geht es nach oben. Unterschiedlich zeigten sich die größten Märkte in Fernost zum Wochenstart.