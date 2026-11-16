Lockheed Martin Aktie

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WKN: 894648 / ISIN: US5398301094

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Lockheed Martin-Anlage unter der Lupe 16.11.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Lockheed Martin-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lockheed Martin von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Lockheed Martin-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lockheed Martin-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Lockheed Martin-Anteile bei 465,77 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in die Lockheed Martin-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,215 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 13.11.2026 auf 596,04 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 127,97 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +27,97 Prozent.

Lockheed Martin war somit zuletzt am Markt 137,49 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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