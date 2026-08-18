S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Loews-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurde die Loews-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Loews-Aktie an diesem Tag bei 41,57 USD. Bei einem Loews-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,406 Loews-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 270,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 170,34 Prozent erhöht.

Loews erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at