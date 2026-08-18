Loews Aktie
WKN: 851615 / ISIN: US5404241086
|Lukrative Loews-Investition?
|
18.08.2026 16:03:44
S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde die Loews-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Loews-Aktie an diesem Tag bei 41,57 USD. Bei einem Loews-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,406 Loews-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 17.08.2026 270,34 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112,38 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 170,34 Prozent erhöht.
Loews erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 23,13 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Loews Corp.
Analysen zu Loews Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Loews Corp.
|97,28
|0,21%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.