Loews Aktie

Loews für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851615 / ISIN: US5404241086

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Frühe Anlage 22.09.2026 16:03:38

S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Loews von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Loews-Aktien gewesen.

Vor 1 Jahr wurde das Loews-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Loews-Aktie bei 97,24 USD. Bei einem Loews-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 102,838 Loews-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 10 977,99 USD, da sich der Wert einer Loews-Aktie am 21.09.2026 auf 106,75 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +9,78 Prozent.

Alle Loews-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 22,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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