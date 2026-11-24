Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Loews gewesen.

Am 24.11.2023 wurde das Loews-Papier via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 69,30 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,300 Loews-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Loews-Papiers auf 110,14 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 893,22 USD wert. Mit einer Performance von +58,93 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Jüngst verzeichnete Loews eine Marktkapitalisierung von 22,26 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at