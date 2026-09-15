Loews Aktie
WKN: 851615 / ISIN: US5404241086
|Langfristige Investition
|
15.09.2026 16:03:48
S&P 500-Papier Loews-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Loews von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Loews-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 40,93 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 24,432 Loews-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 14.09.2026 auf 109,20 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 667,97 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 166,80 Prozent.
Loews markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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