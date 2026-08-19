Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Hochrechnung
|
19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Lowes Companies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,285 Lowes Companies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 215,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +177,10 Prozent.
Der Lowes Companies-Wert an der Börse wurde auf 121,64 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lowe's Companies Inc.
Analysen zu Lowe's Companies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lowe's Companies Inc.
|186,95
|1,19%