S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lowes Companies von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lowes Companies-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Lowes Companies-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,82 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,285 Lowes Companies-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 215,64 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 277,10 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +177,10 Prozent.

Der Lowes Companies-Wert an der Börse wurde auf 121,64 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at