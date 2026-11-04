S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lowes Companies von vor 5 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Lowes Companies-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurde die Lowes Companies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Lowes Companies-Papier bei 237,78 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lowes Companies-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 42,056 Lowes Companies-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Lowes Companies-Aktie auf 213,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 973,84 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 10,26 Prozent verkleinert.

Alle Lowes Companies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 122,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at