S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lowes Companies-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Lowes Companies-Aktien verlieren können.

Am 07.10.2021 wurde die Lowes Companies-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 207,90 USD. Bei einem Lowes Companies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,810 Lowes Companies-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 183,67 USD gerechnet, wäre die Investition nun 883,45 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 11,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lowes Companies bezifferte sich zuletzt auf 100,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at