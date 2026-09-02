Lowe's Companies Aktie
WKN: 859545 / ISIN: US5486611073
|Profitable Lowes Companies-Investition?
|
02.09.2026 16:03:59
S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Lowes Companies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lowes Companies-Anteile 232,51 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lowes Companies-Aktie investiert, befänden sich nun 43,009 Lowes Companies-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (200,05 USD), wäre die Investition nun 8 603,93 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,96 Prozent.
Zuletzt verbuchte Lowes Companies einen Börsenwert von 115,11 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lowe's Companies Inc.
Analysen zu Lowe's Companies Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lowe's Companies Inc.
|171,95
|-0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX höher -- DAX in Grün -- Vorsichtiger Handel an US-Börsen erwartet -- Asiens Börsen schließen gespalten
Der heimische Markt präsentiert sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls leicht zu. Die US-Börsen dürften ohne große Ausschläge starten. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.