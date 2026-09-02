Lowe's Companies Aktie

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WKN: 859545 / ISIN: US5486611073

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Profitable Lowes Companies-Investition? 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Papier Lowes Companies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lowes Companies-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Lowes Companies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde die Lowes Companies-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Lowes Companies-Anteile 232,51 USD wert. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lowes Companies-Aktie investiert, befänden sich nun 43,009 Lowes Companies-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (200,05 USD), wäre die Investition nun 8 603,93 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 13,96 Prozent.

Zuletzt verbuchte Lowes Companies einen Börsenwert von 115,11 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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