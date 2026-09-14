Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|Investmentbeispiel
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurde das Lumentum-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 85,91 USD. Bei einem Lumentum-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 116,401 Lumentum-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (927,03 USD), wäre die Investition nun 107 907,11 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 107 907,11 USD entspricht einer Performance von +979,07 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 82,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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