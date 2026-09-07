S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lumentum-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Lumentum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 49,83 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Lumentum-Aktie investiert hat, hat nun 20,068 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 685,23 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Anteils am 04.09.2026 auf 881,26 USD belief. Damit wäre die Investition 1 668,52 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Lumentum belief sich zuletzt auf 79,12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at