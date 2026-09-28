Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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Profitables Lumentum-Investment? 28.09.2026 16:03:46

S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lumentum von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lumentum-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Lumentum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Lumentum-Aktie 160,75 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 6,221 Lumentum-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 857,85 USD, da sich der Wert einer Lumentum-Aktie am 25.09.2026 auf 941,65 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 485,79 Prozent gleich.

Zuletzt ergab sich für Lumentum eine Börsenbewertung in Höhe von 84,34 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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