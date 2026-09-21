Lumentum Holdings Aktie

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WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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Investmentbeispiel 21.09.2026 16:03:48

S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lumentum-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Lumentum eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 21.09.2016 wurde die Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 40,32 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lumentum-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,480 Lumentum-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 308,80 USD, da sich der Wert eines Lumentum-Papiers am 18.09.2026 auf 930,91 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 2 308,80 USD entspricht einer Performance von +2 208,80 Prozent.

Am Markt war Lumentum jüngst 83,46 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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