Lumentum Holdings Aktie

Lumentum Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097

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Profitables Lumentum-Investment? 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lumentum-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lumentum-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Lumentum-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 41,61 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Lumentum-Papier investiert hätte, hätte er nun 240,327 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lumentum-Papiere wären am 02.10.2026 260 855,56 USD wert, da der Schlussstand 1 085,42 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 2 508,56 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Lumentum bezifferte sich zuletzt auf 97,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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