Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|Lumentum-Anlage
|
17.08.2026 16:03:30
S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lumentum-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lumentum-Anteile an diesem Tag bei 80,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,463 Lumentum-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 926,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 542,12 USD wert. Mit einer Performance von +1 054,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Insgesamt war Lumentum zuletzt 72,10 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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