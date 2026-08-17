S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lumentum-Investment von vor 5 Jahren verdient

Investoren, die vor Jahren in Lumentum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde die Lumentum-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Lumentum-Anteile an diesem Tag bei 80,24 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,463 Lumentum-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 14.08.2026 auf 926,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 542,12 USD wert. Mit einer Performance von +1 054,21 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Insgesamt war Lumentum zuletzt 72,10 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at