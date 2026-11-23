Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
|Langfristige Investition
|
23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Papier Lumentum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lumentum-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde die Lumentum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lumentum-Papier bei 255,59 USD. Bei einem Lumentum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,391 Lumentum-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 460,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,19 USD wert. Damit wäre die Investition 80,19 Prozent mehr wert.
Die Marktkapitalisierung von Lumentum belief sich zuletzt auf 41,48 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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