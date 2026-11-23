So viel hätten Anleger mit einem frühen Lumentum-Investment verdienen können.

Vor 1 Jahr wurde die Lumentum-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Lumentum-Papier bei 255,59 USD. Bei einem Lumentum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,391 Lumentum-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.11.2026 auf 460,54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 180,19 USD wert. Damit wäre die Investition 80,19 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Lumentum belief sich zuletzt auf 41,48 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at