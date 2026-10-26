S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lyondellbasell Industries von vor 10 Jahren gekostet

Bei einem frühen Investment in Lyondellbasell Industries-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2016 wurde das Lyondellbasell Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Lyondellbasell Industries-Aktie bei 80,35 USD. Bei einem Lyondellbasell Industries-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,456 Lyondellbasell Industries-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 66,45 USD gerechnet, wäre die Investition nun 8 270,07 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 17,30 Prozent abgenommen.

Lyondellbasell Industries wurde am Markt mit 21,47 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at