S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lyondellbasell Industries-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen Investment in Lyondellbasell Industries-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 14.09.2023 wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 100,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 99,315 Lyondellbasell Industries-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Lyondellbasell Industries-Anteile wären am 11.09.2026 6 325,36 USD wert, da der Schlussstand 63,69 USD betrug. Damit hätte sich die Investition um 36,75 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Lyondellbasell Industries belief sich zuletzt auf 20,56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at