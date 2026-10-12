S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lyondellbasell Industries von vor 3 Jahren verloren

Am 12.10.2023 wurde das Lyondellbasell Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Lyondellbasell Industries-Papier bei 92,41 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,082 Lyondellbasell Industries-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 64,96 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Anteils am 09.10.2026 auf 60,03 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 35,04 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Lyondellbasell Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 19,39 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at