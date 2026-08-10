Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|Rentabler Lyondellbasell Industries-Einstieg?
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10.08.2026 10:03:54
S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lyondellbasell Industries von vor einem Jahr verdient
Am 10.08.2025 wurde die Lyondellbasell Industries-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Lyondellbasell Industries-Aktie bei 49,06 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,038 Lyondellbasell Industries-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 121,46 USD, da sich der Wert eines Lyondellbasell Industries-Anteils am 07.08.2026 auf 59,59 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 21,46 Prozent gleich.
Am Markt war Lyondellbasell Industries jüngst 19,26 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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