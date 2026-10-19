Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|Lukrative Lyondellbasell Industries-Investition?
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19.10.2026 10:04:18
S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lyondellbasell Industries von vor 5 Jahren bedeutet
Vor 5 Jahren wurde das Lyondellbasell Industries-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 98,61 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lyondellbasell Industries-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,141 Lyondellbasell Industries-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 16.10.2026 649,12 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,01 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 649,12 USD, was einer negativen Performance von 35,09 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Lyondellbasell Industries eine Börsenbewertung in Höhe von 20,62 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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