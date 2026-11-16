S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lyondellbasell Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Lyondellbasell Industries-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Lyondellbasell Industries-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 93,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Lyondellbasell Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107,527 Lyondellbasell Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 64,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 927,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,72 Prozent eingebüßt.

Lyondellbasell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at