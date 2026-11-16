Lyondellbasell Industries Aktie
WKN DE: A1CWRM / ISIN: NL0009434992
|Lukrativer Lyondellbasell Industries-Einstieg?
|
16.11.2026 10:03:29
S&P 500-Papier Lyondellbasell Industries-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lyondellbasell Industries-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Lyondellbasell Industries-Papier statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 93,00 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Lyondellbasell Industries-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 107,527 Lyondellbasell Industries-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 64,43 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 927,96 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 30,72 Prozent eingebüßt.
Lyondellbasell Industries erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20,84 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyondellbasell Industries N.V.
Analysen zu Lyondellbasell Industries N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lyondellbasell Industries N.V.
|58,06
|-0,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX stabil -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt kann sich am Montag nicht für eine Richtung entscheiden. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.