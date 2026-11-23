So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lyondellbasell Industries-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Lyondellbasell Industries-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Lyondellbasell Industries-Aktie bei 86,64 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 1,154 Lyondellbasell Industries-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2026 auf 55,84 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 64,45 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 35,55 Prozent verringert.

Lyondellbasell Industries markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 18,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at