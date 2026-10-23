S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor 5 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in M&T Bank-Aktien gewesen.

Das M&T Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 159,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die M&T Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,625 M&T Bank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 139,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 222,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,37 Prozent vermehrt.

M&T Bank war somit zuletzt am Markt 31,67 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at