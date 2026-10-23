M&T Bank Aktie
WKN: 863582 / ISIN: US55261F1049
|Langfristige Anlage
|
23.10.2026 16:03:48
S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor 5 Jahren eingefahren
Das M&T Bank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 159,88 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die M&T Bank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,625 M&T Bank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 22.10.2026 139,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 222,83 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 39,37 Prozent vermehrt.
M&T Bank war somit zuletzt am Markt 31,67 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu M&T Bank Corp.
|
23.10.26
|S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in M&T Bank von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.10.26
|S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine M&T Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
15.10.26
|Ausblick: M&T Bank mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
09.10.26
|S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein M&T Bank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
02.10.26
|S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
01.10.26
|Erste Schätzungen: M&T Bank stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.09.26
|S&P 500-Wert M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.09.26
|S&P 500-Titel M&T Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in M&T Bank von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu M&T Bank Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|M&T Bank Corp.
|197,80
|0,10%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht letztlich wenig bewegt ins Wochenende -- DAX beendet Freitagshandel tiefer -- US-Börsen schließen im Minus -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Aktienmarkt beendete die Handelswoche nur wenig verändert. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.