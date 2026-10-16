S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine M&T Bank-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen M&T Bank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 16.10.2023 wurde das M&T Bank-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 122,66 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 81,526 M&T Bank-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 17 825,70 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 218,65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 78,26 Prozent angewachsen.

Der M&T Bank-Wert an der Börse wurde auf 31,28 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at