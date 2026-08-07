S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in M&T Bank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die M&T Bank-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 117,20 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 8,532 M&T Bank-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 250,14 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 134,30 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 113,43 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete M&T Bank eine Marktkapitalisierung von 36,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at