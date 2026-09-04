S&P 500-Papier M&T Bank-Aktie: So viel hätte eine Investition in M&T Bank von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in M&T Bank eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit dem M&T Bank-Papier statt. Der Schlusskurs des M&T Bank-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 117,34 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die M&T Bank-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 85,222 M&T Bank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der M&T Bank-Aktie auf 240,06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 20 458,50 USD wert. Damit wäre die Investition 104,58 Prozent mehr wert.

Alle M&T Bank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 33,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at