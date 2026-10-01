Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Marathon Petroleum-Anlage im Blick
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01.10.2026 16:03:51
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Marathon Petroleum-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Marathon Petroleum-Anteile bei 40,59 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 2,464 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 395,42 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 974,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 874,18 Prozent vermehrt.
Zuletzt ergab sich für Marathon Petroleum eine Börsenbewertung in Höhe von 109,87 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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