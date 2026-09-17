Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Lukrative Marathon Petroleum-Investition?
|
17.09.2026 16:03:47
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren abgeworfen
Die Marathon Petroleum-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Marathon Petroleum-Papier bei 153,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,502 Marathon Petroleum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 413,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 691,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 169,11 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Marathon Petroleum einen Börsenwert von 115,43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marathon Petroleum Corporation
Analysen zu Marathon Petroleum Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marathon Petroleum Corporation
|363,90
|-0,98%