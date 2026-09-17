Marathon Petroleum Corporation Aktie

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WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

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Lukrative Marathon Petroleum-Investition? 17.09.2026 16:03:47

S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marathon Petroleum-Investment gewesen.

Die Marathon Petroleum-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Marathon Petroleum-Papier bei 153,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,502 Marathon Petroleum-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 413,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 691,11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 169,11 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte Marathon Petroleum einen Börsenwert von 115,43 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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