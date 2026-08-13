Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Marathon Petroleum-Performance
|
13.08.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 161,73 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 61,831 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (348,25 USD), wäre die Investition nun 21 532,80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +115,33 Prozent.
Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,61 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Marathon Petroleum Corporation
|
13.08.26
|S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
11.08.26
|NYSE-Handel S&P 500 fällt nachmittags (finanzen.at)
|
11.08.26
|Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
|
10.08.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.08.26
|S&P 500-Titel Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
03.08.26
|Ausblick: Marathon Petroleum informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
30.07.26
|S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu Marathon Petroleum Corporation
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Marathon Petroleum Corporation
|307,80
|-0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX wenig bewegt -- DAX in Grün -- Wall Street gespalten erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. An der Wall Street zeichnet sich eine uneinheitliche Tendenz ab. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.