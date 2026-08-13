S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marathon Petroleum von vor einem Jahr abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 161,73 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 61,831 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.08.2026 gerechnet (348,25 USD), wäre die Investition nun 21 532,80 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +115,33 Prozent.

Alle Marathon Petroleum-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 94,61 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at