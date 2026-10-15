Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Marathon Petroleum-Investition im Blick
|
15.10.2026 16:03:55
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren abgeworfen
Marathon Petroleum-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Marathon Petroleum-Aktie letztlich bei 148,20 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investierten, hätten nun 67,476 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 14.10.2026 auf 484,92 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 32 720,65 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 227,21 Prozent gesteigert.
Marathon Petroleum erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 134,12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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