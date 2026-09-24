Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Marathon Petroleum-Performance
|
24.09.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marathon Petroleum-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem Marathon Petroleum-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 61,89 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 161,577 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 23.09.2026 62 753,27 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 388,38 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 527,53 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Marathon Petroleum einen Börsenwert von 109,34 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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