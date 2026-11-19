Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Profitable Marathon Petroleum-Investition?
|
19.11.2026 16:03:43
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marathon Petroleum von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NYSE Handel mit dem Marathon Petroleum-Papier statt. Der Schlusskurs des Marathon Petroleum-Papiers betrug an diesem Tag 60,28 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Marathon Petroleum-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 16,589 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 18.11.2026 6 202,06 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 373,86 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 520,21 Prozent angewachsen.
Insgesamt war Marathon Petroleum zuletzt 107,90 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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