Marathon Petroleum Corporation Aktie
WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025
|Frühe Investition
|
05.11.2026 16:03:50
S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Marathon Petroleum-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NYSE Handel mit dem Marathon Petroleum-Papier statt. Zum Handelsende standen Marathon Petroleum-Anteile an diesem Tag bei 186,18 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Marathon Petroleum-Papier investiert hätte, hätte er nun 53,711 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Marathon Petroleum-Aktien wären am 04.11.2026 21 091,42 USD wert, da der Schlussstand 392,68 USD betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 110,91 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Marathon Petroleum belief sich zuletzt auf 119,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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