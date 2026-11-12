Marathon Petroleum Corporation Aktie

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WKN DE: A1JEXK / ISIN: US56585A1025

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Lukrative Marathon Petroleum-Anlage? 12.11.2026 16:03:44

S&P 500-Papier Marathon Petroleum-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Marathon Petroleum von vor 3 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Marathon Petroleum-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Marathon Petroleum-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen Marathon Petroleum-Anteile letztlich bei 145,13 USD. Bei einem Marathon Petroleum-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,689 Marathon Petroleum-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 11.11.2026 auf 402,84 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 277,57 USD wert. Mit einer Performance von +177,57 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Marathon Petroleum bezifferte sich zuletzt auf 106,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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