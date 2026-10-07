Marriott Aktie

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WKN: 913070 / ISIN: US5719032022

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Lukrativer Marriott-Einstieg? 07.10.2026 16:03:41

S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Marriott-Investment gewesen.

Vor 10 Jahren wurde das Marriott-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Marriott-Papier bei 67,14 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Marriott-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,489 Marriott-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 538,10 USD, da sich der Wert einer Marriott-Aktie am 06.10.2026 auf 361,28 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +438,10 Prozent.

Der Börsenwert von Marriott belief sich zuletzt auf 92,46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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