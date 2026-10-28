S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Marriott-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Marriott-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 159,97 USD. Bei einem Marriott-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,625 Marriott-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 243,94 USD, da sich der Wert eines Marriott-Papiers am 27.10.2026 auf 390,23 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 143,94 Prozent zugenommen.

Marriott wurde am Markt mit 101,90 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at