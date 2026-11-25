Marriott Aktie
WKN: 913070 / ISIN: US5719032022
|Marriott-Investment
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25.11.2026 16:03:52
S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marriott von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Marriott-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Marriott-Papier bei 157,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 6,345 Marriott-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 640,89 USD, da sich der Wert einer Marriott-Aktie am 24.11.2026 auf 416,23 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 164,09 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Marriott bezifferte sich zuletzt auf 107,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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